Когда закончится война в Украине: прогноз Данилова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина хочет полностью закончить войну до зимы, но будет бороться сколько нужно. Об этом он сказал в интервью Report.

«До зимы мы хотим полностью завершить войну... У нас есть общий план — освободить все наши территории от напавших на нас россиян. Единственный вопрос — время. Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем бороться сколько потребуется», — сказал Данилов.