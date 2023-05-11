Заявление Минобороны Азербайджана: На границе идут бои

Вооруженные силы Армении подвергли позиции азербайджанской армии обстрелу из артиллерийских установок, сообщили в Минобороны Азербайджана.

12 мая около 18:00 подразделения ВС Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли обстрелу из гаубиц «Д-30» и минометов позиции азербайджанской армии.

Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.

Отмечается, что подразделениями азербайджанской армии принимаются необходимые ответные меры.