Заявление Минобороны Азербайджана: На границе идут бои
Вооруженные силы Армении подвергли позиции азербайджанской армии обстрелу из артиллерийских установок, сообщили в Минобороны Азербайджана.
12 мая около 18:00 подразделения ВС Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергли обстрелу из гаубиц «Д-30» и минометов позиции азербайджанской армии.
Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.
Отмечается, что подразделениями азербайджанской армии принимаются необходимые ответные меры.