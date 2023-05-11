Чавушоглу попросил Кылычдароглу предъявить доказательства

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу привести доказательства своих утверждений о вмешательстве России в выборы в стране. Об этом сообщают турецкие СМИ.

"Прежде чем говорить о каком-то "вмешательстве", Кылычдароглу нужно предъявить четкие обоснования, документы или материалы", – отметил Чавушоглу.

По его словам, кандидату в президенты от "Союза нации" нужно было прежде всего выступить с призывом к отказу от любой формы вмешательства в избирательные процессы в Турции. Чавушоглу считает, что Кылычдароглу "пытается манипулировать общественным мнением", осознав проигрыш на предстоящих выборах.

Ранее кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы, отметив, что россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", распространенными в информационном пространстве. В Кремле заявили о непричастности к вмешательству в избирательный процесс в Турции.