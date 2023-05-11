Бывший высокопоставленный чиновник молдавской полиции, проживающий в Лондоне, занимается вербовкой "военизированных сил" для свержения правительства в Молдове. Об этом пишет The Times со ссылкой на доклад, переданный группой молдавских и британских юристов в МИД Великобритании.

Обвинения, изложенные в документе, касаются Георгия Кавкалюка, который был заместителем начальника Генинспектората полиции во времена бывшего президента Молдовы Игоря Додона. По словам представителя молдавского правительства, бывший офицер является ключевым игроком в усилиях по свержению проевропейского правительства в Кишиневе.

Сообщается, что Кавкалюк сейчас из Лондона руководит молдавской политической партией "Строим Европу дома" (РАСЕ) и публиковал свои фотографии во время коронации короля Карла III и в Ливерпуле накануне Евровидения, что вызывает вопросы о его финансах. Однако он отрицает эти обвинения: "Обвинения устаревшие и не соответствуют действительности".

Молдова объявила Кавкалюка в международный розыск по обвинению в фабрикации дел против членов партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Руслана Вербицкого и Георгия Петика.