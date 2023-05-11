11 и 12 мая подразделения Вооруженных сил Армении, дислоцированные в Басаркечарском районе, с различных направлений применили ударные беспилотники по нескольким позициям азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии своевременно обнаруживали воздушные цели и, применив средства радиоэлектронной борьбы, обезвредили их до достижения цели.

В представленных фотоматериалах запечатлены остатки ударных БПЛА.