Председатель Коллегии Анар Багиров, выступив на мероприятии по видеосвязи, рассказал о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджанской адвокатуры, а также в обеспечении гендерного равенства в стране. Он добавил, что эта политика и сегодня продолжает претворяться в жизнь: сегодня в Азербайджане нет ни одной сферы деятельности, где бы не были представлены женщины. Не является исключением и институт адвокатуры.

Коллегия адвокатов Азербайджана провела мероприятие в Нахчыване в рамках «Года Гейдара Алиева».

По словам Багирова, обеспечение гендерного баланса в адвокатуре является одним из основных приоритетных вопросов для Коллегии.

Позже состоялись выступления других адвокатов и чиновников. Было отмечено, что основу успешной гендерной политики в Азербайджане заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Подчеркнуто, что нахчыванские женщины, которые составляют 50,5 процента населения автономной республики, эффективно используют созданные для них условия. На данный момент 31 тысяча 803 из них трудоустроены.