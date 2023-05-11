В Баку с 9 по 15 мая проходит Кубок мира по стрельбе. Сегодня состоялись финальные этапы соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди мужчин и женщин.

Лихао Шэн из Китая занял третье место в мужском финале, где за медали боролись 8 спортсменов. Он завершил этап с 230,5 балла.

Серебряную медаль завоевал представитель Индии Хридай Хазарика (251,9 балла). Победителем же соревнований стал венгерский спортсмен Залан Пеклер, набравший 252,4 балла.

Среди женщин бронзовая и золотая медали у представительниц Китая: третье место у Хуан Юйтинь, первое - у Хань Цзяюй. Спортсменка из Индии Нэнси Нэнси завоевала серебряную медаль