Израиль ликвидировал начальника генштаба «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве начальника генштаба «Исламского джихада» Ияда Аль-Хасани (Абу Анас) - главы оперативного подразделения и члена военного совета движения.

Как сообщают израильские СМИ, Ияд аль-Хасани стал шестым высокопоставленным руководителем "Исламского джихада", ликвидированным с начала операции "Щит и стрела".

Al Jazeera также сообщает, что при израильской атаке был в том числе убит один из лидеров боевого крыла группировки - формирований "Бригады аль-Кудс". Пост, который он занимал в "Бригадах аль-Кудс", и его имя не называются.