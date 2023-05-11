Новые кадры из Бахмута
В социальных сетях распространились новые кадры из северной части Бахмута (город в Донецкой области Украины).
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В социальных сетях распространились новые кадры из северной части Бахмута (город в Донецкой области Украины).
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