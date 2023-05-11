Азербайджанская армия уничтожает военную технику Армении

В социальных сетях распространились кадры, на которых видно, как азербайджанская армия уничтожила командно-штабную машину Вооруженных сил Армении, обеспечивавшую разведку и контроль за огнем армянских подразделений в направлении села Зод Басаркечарского района.

Отмечается, что с этой машины контролировались ударные и разведывательные БПЛА, используемые Арменией для провокаций против азербайджанской армии.