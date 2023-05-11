США отреагировали на заявление Зеленского о контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский будет лично принимать решение о начале контрнаступления, а США будут с уважением относиться к его решению. Таким образом, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал позицию Зеленского относительно сроков контрнаступления.

Кирби подчеркнул, что украинское военно-политическое командование будет определять начало и направления контрнаступления войск.

"Что касается президента Зеленского и его комментариев, то я хочу сказать, что он является главнокомандующим, и только он принимает решение, хочет ли он и когда он хочет пойти в наступление, а также на каком направлении, с какими подразделениями и как он собирается это сделать", — отметил представитель Белого дома.