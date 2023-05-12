Россия вывела «Калибры» в Черное море
Россия вывела в Черное море два ракетоносителя ракет типа «Калибр». Об этом сообщает пресс-служба украинского оперативного командования «Юг».
«Россия вывела на боевое дежурство в Черное море надводный и подводный ракетоносители. Таким образом, наготове к пускам может быть до 12 ракет типа «Калибр», - заявили в командовании.
Украинские военные акцентируют, что сейчас уровень ракетной опасности повышен.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!