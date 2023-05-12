Заявление представительства Азербайджана при ОБСЕ о провокациях Армении

Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ на заседании Постоянного совета ОБСЕ выступило с заявлением относительно провокаций и агрессии Армении, направленных на срыв переговорного процесса по мирному договору.

В заявлении указано, что 10-11 мая этого года Арменией была совершена очередная военная провокация, в результате которой погиб один военнослужащий азербайджанской армии, а еще один военнослужащий получил тяжелые ранения.

Было отмечено, что эта преднамеренная провокация Армении, совершенная сразу после встречи в Вашингтоне, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в продвижении мирной повестки дня.

"Последние события в Армении, в частности так называемый "судебный процесс" над азербайджанскими солдатами, установка памятника, посвященного террористической операции "Немезис", демонстрируют усиливающиеся тенденции реваншизма, угрожающие миру и безопасности в регионе. Азербайджан, являющийся инициатором процесса нормализации и в настоящее время осуществляющий широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, не заинтересован в напряженности и принял все необходимые меры для предотвращения провокации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что подобные провокации со стороны Армении должны быть осуждены международным сообществом, а также подчеркнута важность активизации международных усилий по поощрению этой страны к приверженности мирной повестки дня.