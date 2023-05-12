И Запад не верит в мир между Азербайджаном и Арменией

В Брюсселе не ждут «прорывного прогресса» в результате трехсторонних переговоров глав Азербайджана, Армении и Евросовета. Об этом сообщил европейский дипломат армянской службе «Радио Свобода».

По данным источника издания, глава Евросовета Шарль Мишель встретится с премьер-министром Армении вечером 13 мая, утром 14 мая Мишель проведет отдельную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а трехсторонняя встреча начнется после полудня 14 мая.

Высокопоставленный европейский дипломат, отмечая важность предстоящей встречи в Брюсселе, в то же время подчеркнул, что прорывного прогресса не ждет.

«Думаю, мы должны быть скромными в наших ожиданиях относительно того, что в воскресенье вечером может быть подписан всеобъемлющий мирный документ. Для этого потребуется еще много времени и работы», - сказал он на условиях анонимности.