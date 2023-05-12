Украинская армия достигает одну из главных целей в Бахмуте

Вооруженные силы Украины на Бахмутовском направлении в результате контрнаступательных действий во время оборонительной операции отбросили российских военных на расстояние от 250 м до 1,5 километра. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского ТВ.

"Можно сказать, что оборонительная операция Украины продолжает быть успешной и достигает одну из главных своих целей - стачивание боевых возможностей РФ. Кроме боевых потерь, у российских военных падает морально-психологическое состояние, появляются элементы паники", - рассказал он.

По словам Череватого, у российских военных под Бахмутом признаки истощения.

"Первым маркером этого истощения являются почти ежедневные истерические заявления основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Бахмут остается эпицентром боевых действий. За эти сутки состоялось 40 боестолкновений там. В результате которых 199 россиян было уничтожено, 244 получили ранения, 15 попали в плен", - сообщил спикер.