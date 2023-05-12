Гиркин: Пригожин будет идти в политику

Бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин явно будет идти в политику.

"Ради этого он положил всю ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, хотя он сам говорит, что этот город не имеет стратегического значения", – сказал Гиркин.



По его словам, устранение президента России Владимира Путина сейчас будет означать "крушение Российской Федерации".



"Как бы я критически не относился к Путину, но он на данный момент - единственная легитимная фигура в стране. Его устранение или уход будет означать крушение Российской Федерации", - добавил он.