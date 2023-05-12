Саакашвили: Моя единственная вина в том, что...

Мое единственное преступление в том, что под носом у России я создал настоящее государство. Об этом написал в своем Facebook бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Я хочу, чтобы все мои сторонники и вообще все здравомыслящие люди поняли, что меня уже почти два года пытают по абсолютно вымышленным обвинениям, совершенно невиновного. Мое единственное преступление в том, что под носом у России я создал настоящее государство и твердо повернул его к ЕС и НАТО», - написал Саакашвили.