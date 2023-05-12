Сборная Азербайджана, наконец, смогла завоевать первую медаль чемпионата мира по дзюдо, который проходит в эти дни в столице Катара Дохе.

Это сделал Зелим Коцоев в весовой категории до 100 кг, победивший в решающей схватке грузина Илию Суламанидзе.

Почему нашим спортсменам не удавалось завоевать медали в предыдущие дни? По мнению члена Исполкома Федерации дзюдо Азербайджана, главы Judo Club 2012, президента Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана и многократного чемпиона мира и Европы среди ветеранов Азера Аскерова, на выступлениях наших спортсменов в Дохе сказались и действия рефери.

Стоит сказать, что наряду с Коцоевым, Мурад Фатиев и Саид Моллаеи также являются членами Judo Club 2012.

Основателем и учредителем Judo Сlub 2012 является Азер Аскеров.