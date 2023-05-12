Посол Соединенных Штатов в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети вызвал скандал и падение курса местной валюты, заявив на брифинге в четверг, что имеются свидетельства поставок ЮАР оружия России. Власти Претории бросились устранять наступившие и потенциальные последствия. Ведь это только в фантазиях Кремля страны БРИКС спят и видят, как послать к черту Запад и тесно обняться с Российской Федерацией.

Американский посол заявил, что США уверены в том, что на судно Lady R на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря была загружена продукция военного назначения, которая затем была доставлена в Россию. По его словам, это «ставит под сомнение официальную нейтральную позицию Южной Африки в отношении войны в Украине» и еë призывы к прекращению конфликта». Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель во время регулярного брифинга Госдепартамента подлил масла в огонь, заявив, что у США есть «серьезные опасения» по поводу швартовки российского судна, находящегося под санкциями, в южноафриканском порту. Вопрос о возможных санкциях в отношении ЮАР неприятно подвис в воздухе.

Руководство ЮАР, будучи крайне недовольно тем, что с ним не попытались решить все возникшие вопросы по-тихому, не вынося все на публику, тут же выступило с заявлением, что никакой одобренной сделки по продаже оружия не было, и что Претория чрезвычайно ценит «сердечные, сильные и взаимовыгодные отношения с США». Президент страны Сирил Рамафоса сообщил о начале расследования всех обстоятельств, связанных с пребыванием Lady R в южноафриканских портах и водах. Министр иностранных дел Наледи Пандор бросился названивать американскому коллеге Энтони Блинкену.

Реакция властей понятна: заявление американца отправило курс южноафриканского рэнда, который и так находился в слабой позиции, резко вниз, недельное падение составило 5,4%. Заметно ухудшились и другие финансовые показатели. Ведь под ударом оказался преференциальный доступ Южной Африки на рынки США, действующий на основе торгового соглашения двадцатилетней давности.