Одно заявление американского посла обвалило рынки горячая тема
Посол Соединенных Штатов в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети вызвал скандал и падение курса местной валюты, заявив на брифинге в четверг, что имеются свидетельства поставок ЮАР оружия России. Власти Претории бросились устранять наступившие и потенциальные последствия. Ведь это только в фантазиях Кремля страны БРИКС спят и видят, как послать к черту Запад и тесно обняться с Российской Федерацией.
Американский посол заявил, что США уверены в том, что на судно Lady R на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря была загружена продукция военного назначения, которая затем была доставлена в Россию. По его словам, это «ставит под сомнение официальную нейтральную позицию Южной Африки в отношении войны в Украине» и еë призывы к прекращению конфликта». Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель во время регулярного брифинга Госдепартамента подлил масла в огонь, заявив, что у США есть «серьезные опасения» по поводу швартовки российского судна, находящегося под санкциями, в южноафриканском порту. Вопрос о возможных санкциях в отношении ЮАР неприятно подвис в воздухе.
Руководство ЮАР, будучи крайне недовольно тем, что с ним не попытались решить все возникшие вопросы по-тихому, не вынося все на публику, тут же выступило с заявлением, что никакой одобренной сделки по продаже оружия не было, и что Претория чрезвычайно ценит «сердечные, сильные и взаимовыгодные отношения с США». Президент страны Сирил Рамафоса сообщил о начале расследования всех обстоятельств, связанных с пребыванием Lady R в южноафриканских портах и водах. Министр иностранных дел Наледи Пандор бросился названивать американскому коллеге Энтони Блинкену.
Реакция властей понятна: заявление американца отправило курс южноафриканского рэнда, который и так находился в слабой позиции, резко вниз, недельное падение составило 5,4%. Заметно ухудшились и другие финансовые показатели. Ведь под ударом оказался преференциальный доступ Южной Африки на рынки США, действующий на основе торгового соглашения двадцатилетней давности.
Соединенные Штаты являются вторым по объему торговли партнером ЮАР после Китая, с такими вещами не шутят. Объем товарооборота с США составил в минувшем году 23,3 миллиарда долларов, а с РФ лишь один миллиард. А ведь есть еще Германия, Япония и Британия, на которые совокупно приходится еще около 41 миллиарда.
ЮАР, конечно, может демонстрировать в некоторое показное непослушание, вроде участия в совместных военно-морских маневрах с Россией и Китаем, как было в феврале этого года, как раз на годовщину российского вторжения в Украину, но рисковать экономическим благополучием ради Кремля дураков нет. Есть еще одно тонкое обстоятельство: собственный Акт о контроле над вооружениями ЮАР запрещает продажу оружия «странам, осуществляющим репрессии, агрессию или терроризм». Его нарушение – чистое уголовное преступление.
Ни для кого не секрет, что Кремль пытается играть на антиколониальных чувствах народов Африки и постоянно напоминать о поддержке, которую Советский Союз когда-то оказывал борцам за свободу и против апартеида, в частности, Африканскому национальному конгрессу, нынешним главой которого является президент Рамафоса. Путин и в этот раз попытался включиться в неприятный для Претории эпизод, позвонив Рамафосе и обсудив с ним «участие группы африканских лидеров в урегулирования конфликта в Украине» и «изложив оценки деструктивной линии киевского режима». Но после этого звонка южноафриканский рэнд в рост не пошел. И это никого не удивило.