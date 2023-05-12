Одно заявление американского посла обвалило рынки горячая тема

Леонид Швец, автор haqqin.az

Посол Соединенных Штатов в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети вызвал скандал и падение курса местной валюты, заявив на брифинге в четверг, что имеются свидетельства поставок ЮАР оружия России. Власти Претории бросились устранять наступившие и потенциальные последствия. Ведь это только в фантазиях Кремля страны БРИКС спят и видят, как послать к черту Запад и тесно обняться с Российской Федерацией.

Заявление американского посла отправило курс южноафриканского рэнда, который и так находился в слабой позиции, резко вниз

Американский посол заявил, что США уверены в том, что на судно Lady R на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря была загружена продукция военного назначения, которая затем была доставлена в Россию. По его словам, это «ставит под сомнение официальную нейтральную позицию Южной Африки в отношении войны в Украине» и еë призывы к прекращению конфликта». Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель во время регулярного брифинга Госдепартамента подлил масла в огонь, заявив, что у США есть «серьезные опасения» по поводу швартовки российского судна, находящегося под санкциями, в южноафриканском порту. Вопрос о возможных санкциях в отношении ЮАР неприятно подвис в воздухе.

Руководство ЮАР, будучи крайне недовольно тем, что с ним не попытались решить все возникшие вопросы по-тихому, не вынося все на публику, тут же выступило с заявлением, что никакой одобренной сделки по продаже оружия не было, и что Претория чрезвычайно ценит «сердечные, сильные и взаимовыгодные отношения с США». Президент страны Сирил Рамафоса сообщил о начале расследования всех обстоятельств, связанных с пребыванием Lady R в южноафриканских портах и водах. Министр иностранных дел Наледи Пандор бросился названивать американскому коллеге Энтони Блинкену.

Реакция властей понятна: заявление американца отправило курс южноафриканского рэнда, который и так находился в слабой позиции, резко вниз, недельное падение составило 5,4%. Заметно ухудшились и другие финансовые показатели. Ведь под ударом оказался преференциальный доступ Южной Африки на рынки США, действующий на основе торгового соглашения двадцатилетней давности.

На судно Lady R на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря была загружена продукция военного назначения, которая затем была доставлена в Россию

Соединенные Штаты являются вторым по объему торговли партнером ЮАР после Китая, с такими вещами не шутят. Объем товарооборота с США составил в минувшем году 23,3 миллиарда долларов, а с РФ лишь один миллиард. А ведь есть еще Германия, Япония и Британия, на которые совокупно приходится еще около 41 миллиарда.

ЮАР, конечно, может демонстрировать в некоторое показное непослушание, вроде участия в совместных военно-морских маневрах с Россией и Китаем, как было в феврале этого года, как раз на годовщину российского вторжения в Украину, но рисковать экономическим благополучием ради Кремля дураков нет. Есть еще одно тонкое обстоятельство: собственный Акт о контроле над вооружениями ЮАР запрещает продажу оружия «странам, осуществляющим репрессии, агрессию или терроризм». Его нарушение – чистое уголовное преступление.

Ни для кого не секрет, что Кремль пытается играть на антиколониальных чувствах народов Африки и постоянно напоминать о поддержке, которую Советский Союз когда-то оказывал борцам за свободу и против апартеида, в частности, Африканскому национальному конгрессу, нынешним главой которого является президент Рамафоса. Путин и в этот раз попытался включиться в неприятный для Претории эпизод, позвонив Рамафосе и обсудив с ним «участие группы африканских лидеров в урегулирования конфликта в Украине» и «изложив оценки деструктивной линии киевского режима». Но после этого звонка южноафриканский рэнд в рост не пошел. И это никого не удивило.