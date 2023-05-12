Из-за планируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины разговоры о возможном урегулировании конфликта Киева и Москвы путем переговоров отошли на задний план, однако по мнению некоторых американских и европейских чиновников следующая фаза боевых действий может «придать импульс» дипломатии, сообщает The New York Times.

Власти США по-прежнему с настороженностью относятся к призывам прекратить огонь или начать мирные переговоры, особенно к тем, которые не подразумевают отвод российских войск и исходят от Китая. Скептическое отношение проявляют и некоторые европейские чиновники. Украинские власти заявляют, что не согласятся на переговоры, пока не оттеснят российские войска; российская сторона также «не проявляет никаких признаков желания идти на уступки или вести содержательный диалог», пишет NYT.

Тем не менее, по словам американских чиновников, помощники президента США Джо Байдена не исключают возможность переговоров и пытаются определить исход, который мог бы быть приемлемым как для Киева, так и Москвы. Больше всего помощники Байдена и европейские чиновники надеются, что Украина добьется значительных успехов во время контрнаступления, что даст ей больше «рычагов влияния».

В то же время Вашингтон и Киев часто беседуют о том, «как вооружить ВСУ и помочь отвоевать как можно больше территории».

Как отмечает NYT, на необходимость мирных переговоров указывал в том числе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, отмечая, что затяжной конфликт приведет к большему количеству жертв. Госсекретарь Энтони Блинкен занял иную позицию. В начале мая он заявил, что для начала диалога «должны произойти глубокие изменения в сознании Путина и в сознании России».