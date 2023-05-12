Россия ночью атаковала Украину беспилотниками: есть раненые

Под ударом дронов-камикадзе оказались Киевская, Николаевская, Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская и другие области. В Киеве ночью работала ПВО.

В ночь на субботу российская армия атаковала украинские города. Сигнал тревоги прозвучал в большинстве областей Украины.

Херсон российские военные вновь обстреляли из ракетных систем залпового огня. Также гремели взрывы во Львовской области.

В городе Николаев после российских обстрелов прозвучали взрывы, возникли пожары, сообщил мэр Александр Сенкевич.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице во время ночной воздушной атаки россиян нет разрушений и пострадавших, а все дроны сбиты.

В результате обстрела российскими войсками есть попадание по критической инфраструктуре, сообщила Хмельницкая областная военная администрация.

Мэр Хмельницкого Александр Семчишин также сообщил, что в городе повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, жилые дома. «Есть пострадавшие и раненые жители громады. Число уточняется», - написал Семчишин в своем телеграм-канале.