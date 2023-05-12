Россия ночью атаковала Украину беспилотниками: есть раненые
В ночь на субботу российская армия атаковала украинские города. Сигнал тревоги прозвучал в большинстве областей Украины.
Под ударом дронов-камикадзе оказались Киевская, Николаевская, Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская и другие области. В Киеве ночью работала ПВО.
В городе Николаев после российских обстрелов прозвучали взрывы, возникли пожары, сообщил мэр Александр Сенкевич.
Херсон российские военные вновь обстреляли из ракетных систем залпового огня. Также гремели взрывы во Львовской области.
Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице во время ночной воздушной атаки россиян нет разрушений и пострадавших, а все дроны сбиты.
В результате обстрела российскими войсками есть попадание по критической инфраструктуре, сообщила Хмельницкая областная военная администрация.
Мэр Хмельницкого Александр Семчишин также сообщил, что в городе повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, жилые дома. «Есть пострадавшие и раненые жители громады. Число уточняется», - написал Семчишин в своем телеграм-канале.