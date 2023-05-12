Смертельная авария в Баку

В Баку в поселке Бина произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

АПА сообщает, что столкнулись Chevrolet и Lifan. В результате столкновения Lifan загорелся. По предварительным данным, находившиеся в этом автомобиле два человека сгорели.

Сразу после поступления вызова подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС прибыли к месту вызова, пожар был потушен. Идет расследование.