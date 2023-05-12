Главком ВСУ: Герасимов «сильный, коварный и непредсказуемый»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вновь рассказал, что читает работы начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и считает его «сильным, коварным, порой непредсказуемым» противником.

«В РФ есть один человек, один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас его, к сожалению, нет, ничего свежего не публикует. Но этого человека я читаю, его мнение как военного мне интересно... генерал Герасимов»,— сказал Залужный в проекте «Год. За кадром». Его цитирует «Интерфакс-Украина».

«Одним словом, сильный враг. Которого нам, военным, нужно даже уважать для победы»,— добавил он.

Валерий Залужный в сентябре 2022 года рассказывал, что «вырос на российской военной доктрине». Главком ВСУ называл Герасимова «умнейшим из людей».