Эрдоган: Кылычдароглу намерен опозорить Турцию, игнорируя Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «постыдным» невключение Азербайджана в проект «Возрождение исторического Шелкового пути» кандидатом на пост главы государства на предстоящих 14 мая выборах и лидером Республиканской народной партии Кемалем Кылычдароглу. Об этом турецкий лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в совместном эфире телеканалов TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Haber Türk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk и Akit Tv.

«Господин Кемаль (Кылычдароглу) вновь намерен опозорить нашу нацию, игнорируя наших азербайджанских братьев», - цитирует Anadolu турецкого лидера.

По его словам, турецкий народ не допустит ни одного проекта, который нанесет ущерб братству Турции с Азербайджаном.