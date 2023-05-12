Шеф евродипломатии: Если Китай не убедит Россию уйти из Украины...

Отношения между Евросоюзом и Китаем не будут развиваться нормально, если Пекин не убедит Россию уйти из Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти из Украины. Жизнь — сложная штука. Если нам не нравится их поведение, мы не сможем быть хорошими друзьями»,— сказал Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Стокгольме. Его цитирует ТАСС.

По словам главы европейской дипломатии, у ЕС есть две проблемы стратегической безопасности, связанные с Китаем. Это вторжение РФ в Украину и ситуация вокруг Тайваня. Еще одной проблемой он назвал несбалансированные торговые отношения Брюсселя и Пекина.

Кроме того, Боррель заявил, что у ЕС есть зависимость от Китая в вопросе цифровой трансформации, которая «больше, чем зависимость от России по углеродному топливу».