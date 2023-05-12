Политики Турции об обвинениях Кылычдароглу в адрес России

Российское издание напоминает, что на днях кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что Россия «стоит за заговорами, монтажами и контентом deep fake», и призвал Москву «держать руки подальше от турецкого государства». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг эти обвинения.

Заместитель председателя турецкой оппозиционной «Хорошей партии» (вторая сила в Народном альянсе, поддерживающем Кемаля Кылычдароглу) по внешней политике Ахмет Камиль Эрозан заявил РБК, что не знает, есть ли у Кемаля Кылычдароглу доказательства вмешательства России в дела Турции, но надеется, что после президентских выборов в стране эти вопросы останутся позади.

«Я не знаю конкретных деталей того, на чем было основано это заявление, не знаю, есть ли у него на руках доказательства. Я бы предпочел называть это не вмешательством, а очевидной поддержкой текущего правительства со стороны России. Например, я могу сослаться на решение об отсрочке платежей за газ. Это другой вид экономической поддержки правительства...», — сказал Эрозан.

Он напомнил, что русские и турки установили дипломатические отношения еще в 1492 году, «когда американского континента еще даже не существовало на карте».

«...Мы должны жить дружно. Так что, кто бы что ни думал, я надеюсь, что наши отношения останутся плодотворными, а вопросы вмешательства и невмешательства оставим позади», — добавил Эрозан.

Говоря о перспективе введения санкций в отношении России в случае победы Кылычдароглу на президентских выборах, Эрозан напомнил, что санкции против России ввел Евросоюз, а Турция — не член ЕС. «Раз мы не входим в число тех, кто принимает решения внутри ЕС, то мы не готовы следовать этим правилам. У нас с Россией другой тип отношений», — пояснил турецкий политик.

Вмешательство во внутренние дела Турции исходит со стороны Запада, а не России, считает кандидат в депутаты от Партии справедливости и развития Огуз Учюнджю.

Отвечая на вопрос РБК о том, заметил ли он вмешательство во внутренние дела Турции со стороны России, Учюнджю сказал: «Нет». «Мы знаем, что Россия отрицает любой вид вмешательства во внутренние дела Турции и уверены в том, что если Россия так говорит, то это правда. Так что это еще одна ложь Кылычдароглу, которую он озвучил... в отношении Реджепа Тайипа Эрдогана и Мухаррема Индже. Он [Индже] снял свою кандидатуру (после размещения в интернете секс-видео с его участием — РБК). Мы уверены, что этот вид вмешательства был осуществлен извне, но не из России. Мы уверены, что это вмешательство со стороны Запада», — сказал Учюнджю.

Политик отметил, что Россия и Турция — близкие союзники по многим вопросам, а лидеры двух стран — близкие друзья. Если Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран, то отношения будут и дальше углубляться, продолжил он.

Говоря о том, есть ли у Партии справедливости и развития готовность признать итоги президентских выборов в случае проигрыша, Учюнджю ответил, что «у нас нет другого выбора»: «Как вы видите люди на митинге поддерживают Эрдогана, эта поддержка сильна, и мы уверены, что в воскресенье вечером он вновь будет избран президентом. Как демократы мы примем любой результат выборов. Последнее слово за нашим народом».