Синоптики предупредили о непогоде в Азербайджане

С вечера 13 мая и до утра 15 мая в Баку и на Апшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с. Вечером 13 и 14 мая местами дожди, сообщили в субботу в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

В районах Азербайджана с 13 мая до вечера 15 мая также ожидаются ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Западный ветер временами усилится до 18-23 м/с.

В реках возможен подъем уровня воды, на некоторых малых реках - кратковременные паводки.