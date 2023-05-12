В Баку открыли Стену памяти защитников Украины фото
В Баку открыли Стену памяти погибших защитников Украины. В посольстве Украины в Азербайджане заявили, что в мероприятии приняли участие семьи погибших героев, а также представители посольства Украины, украинской диаспоры, других сообществ украинцев в Азербайджане.
«С начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины этнические азербайджанцы, проживающие на территории Украины, решительно встали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства. На сегодняшний день нам известны фамилии 26 азербайджанских героев, погибших при освобождении нашей земли от российских оккупантов.
Посольством совместно с Торговым домом Украины в рамках реализации проекта «Наши защитники» начата подготовка по сбору материалов для документального сериала, построенного на историях о погибших героях-азербайджанцах, отстаивавших суверенитет и территориальную целостность Украины…
Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нашему проекту. Слава Украине! Слава Азербайджану!» - говорится в сообщении.