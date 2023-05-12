В Баку открыли Стену памяти погибших защитников Украины. В посольстве Украины в Азербайджане заявили, что в мероприятии приняли участие семьи погибших героев, а также представители посольства Украины, украинской диаспоры, других сообществ украинцев в Азербайджане.

«С начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины этнические азербайджанцы, проживающие на территории Украины, решительно встали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства. На сегодняшний день нам известны фамилии 26 азербайджанских героев, погибших при освобождении нашей земли от российских оккупантов.