Джейхун Наджафов, собкор 12:01

Грузинские политики теряются в догадках, стремясь понять, с какой именно целью президент России решил отменить с 15 мая визы для грузинских граждан, а также возобновить прямые авиарейсы из Москвы в Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Владимира Путина «провокацией», а отмену визового режима в условиях продолжающейся войны в Украине - «абсолютно неприемлемой».

Отметим, что визовый режим между Грузией и Россией был введен еще в 2000 году решением российского правительства, после чего Грузия ввела аналогичные меры в отношении граждан РФ. После войны 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией, но в 2012-м президент Михаил Саакашвили отменил для россиян визы. Что же касается указа Путина, то в его тексте нет объяснения причин, по которым Москва решила отменить для граждан Грузии визовый режим. В интервью haqqın.az Вахтанг Хмаладзе, бывший депутат парламента Грузии, выдвинул две версии столь неожиданного «реверанса» главы Российской Федерации в грузинскую сторону. По его мнению, Путин таким образом отблагодарил правительство Грузии за пророссийскую политику в контексте продолжающейся войны в Украине. Имеется в виду, что грузинские власти на словах поддержали определенные действия Москвы, направленные против интересов Украины, а также не присоединились к антироссийским санкциям. «На фоне того, что коллективный Запад за редким исключением безостановочно клеймит Москву позором, Россия просто не могла не отреагировать на столь явную лояльность Грузии», - сказал Хмаладзе.

По словам экс-парламентария, хотя официально Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям, во всех финансовых операциях и торговле с Россией Тбилиси строго соблюдает все ограничения, введенные Западом. Фактически правительство Грузии внимательно следит за тем, чтобы в ее экономических отношениях с Россией не было лазеек для параллельного импорта и экспорта. К тому же, со стороны европейцев никаких подозрений в отношении Грузии, связанных с помощью Москве в обходе санкций, не выдвигалось. «Внутри Грузии были заявления отдельных политиков, - отметил Хмаладзе. - Но никто так и не предъявил доказательств нарушений санкций со стороны Тбилиси». Хотя на словах власти Грузии подтверждают свое стремление получить статус кандидата в ЕС, никаких конкретных действий в направлении интеграции с Европой они, по словам Хмаладзе, не предпринимают. Мало того, аннулируется все, что было сделано ранее в плане сближения с ЕС. Кроме того, за все время войны в Украине никто из правительства Грузии не назвал Россию «агрессором». И как бы ни старались журналисты, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ни разу публично не сказал, что Россия напала на Украину. Премьер-министр пожелал Украине мира и восстановления территориальной целостности, но от пожеланий Киеву победы в войне против России все-таки воздержался.

«Вполне возможно, что в контексте войны с Украиной Путин решил в такой форме выказать свое удовлетворение грузинской нейтральностью», - считает Хмаладзе. По другой версии экс-депутата, Путин отблагодарил правительство Гарибашвили за репрессии в отношении экс-президента Михаила Саакашвили, к которому президент РФ, как известно, испытывает глубокую ненависть. Хмаладзе отмечает, что оппозиция и гражданский сектор Грузии требуют ввести ограничения в отношении российских граждан, которые находятся в Грузии или планируют прибыть в страну. В частности, осложнить россиянам получение вида на жительство, сократить срок их пребывания в Грузии по туристической визе, затруднить им открытие в Грузии коммерческих предприятий и пр. «Правда, со стороны правительства и парламентского большинства реакция на эти предложения так и не последовала, - отметил Хмаладзе. – Также непонятно, что имела в виду президент Зурабишвили, назвав решение Путина «провокацией». Думаю, тут нет никакой провокации. Просто в последнее время действия президента РФ не поддаются рациональному объяснению. И его указ об отмене визового режима для граждан Грузии – из той же категории иррациональных решений». Другой бывший депутат парламента Грузии, директор Центра российских исследований Давид Дарчиашвили считает, что решение Путина связано с углубляющейся международной изоляцией России.

«Для Москвы Грузия – маленькое окно в мир, посредством которого в принципе можно обходить санкции, - говорит Дарчиашвили. - И Кремль старается укрепить связи с Грузией, которые сейчас приобрели для Москвы гораздо более важное значение, чем прежде. Похоже, своим указом Путин хотел оказать услугу правительству Грузии, которое он считает дружественным России. И тут возникает вопрос: какую ответную услугу Кремлю оказало или обещало оказать грузинское правительство? Впрочем, что бы ни стояло за этим «обменом услугами», дружественный жест президента Путина еще больше отдаляет официальный Тбилиси как от Украины, так и от международного сообщества». По словам Дарчиашвили, хотя власти Грузии громогласно заявляют, что никогда не помогали РФ обходить санкции, в прессе были опубликованы сюжеты и записи разговора об украинском зерне между «теневым лидером» Грузии Бидзиной Иванишвили и Владимиром Евтушенковым - российским миллиардером и бывшим руководителем АФК «Система». Разговор состоялся в период, когда Россия заблокировала в черноморских портах украинское зерно, превратив этот вопрос в проблему глобального масштаба. Дарчиашвили также не исключает возможную связь указа Путина с тюремным заключением Саакашвили. Впрочем, по словам экс-депутата, Путину по душе действия грузинского правительства не только в отношении заключенного Саакашвили. «Это и усиливающаяся антизападная риторика в выступлениях членов правительства Грузии, и попытки властей подружиться с президентом Венгрии Виктором Орбаном, снискавшим себе сомнительную репутацию «троянского коня» России в Европейском союзе, и отход от сотрудничества с западными структурами, и появившиеся проблемы в евроинтеграции… Все это на руку России», - считает Дарчиашвили.

В то же время, по словам политолога, он не видит ничего, что бы вынудило власти Грузии развернуть геополитический вектор в сторону России. «У Москвы колоссальные проблемы, связанные с ее агрессией против Украины, - констатирует Дарчиашвили. - Из-за вторжения в Украину у РФ практически не осталось сторонников в мире. Для Грузии сблизиться в такой ситуации с Россией значит противопоставить себя всему миру. В то же время у грузинской политической верхушки есть только одна задача - сохранить власть. А сближение с Европой и реализация реформ, без которых Грузия не сможет стать членом ЕС, кабинет Гарибашвили воспринимает как серьезный риск ее утратить. Хотя, с другой стороны, правительство также боится реакции грузинского общества, 80 процентов которого поддерживает евроинтеграцию и считает Россию враждебной страной». По мнению политолога, в попытке перетянуть Грузию на свою сторону Путин не может пойти на какие-то уступки в вопросе восстановления территориальной целостности Грузии. Конечно, возвращение Абхазии и Южной Осетии принципиально важно для грузинского общества. В то же время непонятно, как российский лидер объяснит своему народу, почему Южная Осетия и, особенно, Абхазия, граждане которых уже получили паспорта РФ, должны вернуться в состав Грузии».