Немецкий политик: Украине нужно разрешить удары по России

«Ни на международно-правовом, ни на политическом уровне нет обоснований, почему Украине не позволено атаковать и цели в России», - сказал Вадефуль.

Заместитель председателя фракции оппозиционного блока христианских партий ХДС/ХСС в Бундестаге Йоханн Вадефуль призвал разрешить Украине применять немецкое оружие и по целям на территории России. Его слова приводит Deutsche Welle.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским достигнуто согласие в том, что германское вооружение не должно применяться для ударов по российской территории. Вадефуль не согласен с этим.

«Почему страна, подвергшаяся нападению, должна ограничиваться обороной лишь на собственной территории? Украина должна иметь возможность нарушать логистику и снабжение и по другую сторону границы, чтобы иметь возможность остановить агрессивную войну. Германия должна эффективно помогать Украине, вместо того чтобы связывать ей руки», - подчеркнул политик.

Вадефуль отметил, что Украина, безусловно, должна помнить о «соразмерности», но при этом подчеркнул, что Киев и так уже соблюдает ее. «В отличие от России Украина ограничивает себя при ударах по промышленным объектам, топливным складам и транспортной и военной инфраструктуре. Она, в отличие от России, не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома», - пояснил немецкий политик.