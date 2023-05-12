Германия передает Украине танки и дроны почти на €3 млрд

Германия отправит Украине крупную партию военной техники на €2,7 млрд, об этом могут объявить уже 14 мая, одновременно с награждением украинского президента Владимира Зеленского премией Карла Великого в Ахене, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, украинская армия получит 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, 200 дронов-разведчиков, системы ПВО IRIS-T, снаряды и транспортные средства для функционирования логистики.

У Зеленского может не получиться приехать в Германию в связи с наступлением украинской армии, в таком случае он выступит на церемонии по видеосвязи, передает Bild.

Премию Карла Великого присуждают за усилия в объединении Европы, награждение проходит в Ахене на западе Германии.