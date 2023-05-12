Жителей оккупированной части Харьковской области призывают эвакуироваться

Назначенные Россией «власти Харьковской области», контролирующие небольшую территорию на востоке региона, объявили об эвакуации. Об этом они сообщили в телеграм-канале.

Эвакуацию связывают с участившимися обстрелами «и с целью избежать жертв среди мирного населения».

В случае эвакуации местным жителям пообещали оказать «всю необходимую помощь и поддержку в последующем обустройстве».

Ранее об эвакуации прифронтовых территорий Украины объявили российские «власти» захваченной части Запорожской и Херсонской областей. Сообщалось, что россияне хотят эвакуировать 70 тысяч жителей оккупированной части Запорожской области.