Пашинян не хочет, чтобы Россия проиграла в войне в Украине

Напомним, Украина расценила участие лидеров семи стран СНГ в праздновании Дня Победы в Москве как «аморальный и недружественный шаг».

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание инициативной группы правящей партии «Гражданский договор», на котором он ответил на обвинения в свой адрес в том, что посетил Москву 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

По словам Пашиняна, он принял правильное решение. Он напомнил, что «Армения получает газ из России. Россия также является стратегическим партнером». Пашинян сказал, что «его отказ от участия в параде в Москве был бы опасной авантюрой».

Пашинян также отметил, что «не хочет представлять, что может случиться с Арменией, если Россия потерпит неудачу и проиграет в Украине».

Издание пишет, что Пашинян заявил однопартийцам, что в таком случае «Армению ждет повторение событий столетней давности и потеря независимости». Пашинян также сказал, что Армения «в одиночку не сможет противостоять турецко-азербайджанскому тандему».