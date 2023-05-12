Пашинян не хочет, чтобы Россия проиграла в войне в Украине
На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание инициативной группы правящей партии «Гражданский договор», на котором он ответил на обвинения в свой адрес в том, что посетил Москву 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».
Напомним, Украина расценила участие лидеров семи стран СНГ в праздновании Дня Победы в Москве как «аморальный и недружественный шаг».
По словам Пашиняна, он принял правильное решение. Он напомнил, что «Армения получает газ из России. Россия также является стратегическим партнером». Пашинян сказал, что «его отказ от участия в параде в Москве был бы опасной авантюрой».
Пашинян также отметил, что «не хочет представлять, что может случиться с Арменией, если Россия потерпит неудачу и проиграет в Украине».
Издание пишет, что Пашинян заявил однопартийцам, что в таком случае «Армению ждет повторение событий столетней давности и потеря независимости». Пашинян также сказал, что Армения «в одиночку не сможет противостоять турецко-азербайджанскому тандему».