Армения налаживает мосты с ОДКБ?

Делегация Армении во главе со спикером парламента Аленом Симоняном 17-18 мая отправится в Минск для участия в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

Предположительно, одной из тем обсуждения станут взаимоотношения Армении и ОДКБ.

Напомним, во время состоявшегося в ноябре прошлого года саммита государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване премьер-министр Никол Пашинян выступил с резкой критикой в адрес ОДКБ, а также России. Он обвинил эту организацию в «отсутствии дачи политической оценки» столкновениям на азербайджано-армянской границе, и отказался подписать проект документа об оказании коллективной помощи Армении и итоговую декларацию саммита.