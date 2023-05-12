Люди, находившиеся на борту вертолета Ми-8, который упал в городе Клинцы Брянской области, погибли. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как сообщил собеседник агентства, в результате крушения воздушного судна погибли два человека.

Обломки вертолета нашли. «В настоящее время обломки вертолета найдены», — сказано в сообщении ТАСС. Утверждается также, что после падения техники начался пожар, который оперативно ликвидировали. Отмечается, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Судя по опубликованным в Сети видео, вертолет был сбит. От Клинцов до ближайшей точки украинской границы - почти 50 км. На видео видно, что вертолет взрывается в воздухе и огненным шаром падает вертикально вниз. Пользователи соцсетей высказывают предположения, что российский вертолет мог быть сбит российскими же зенитчиками.