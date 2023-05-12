Успех азербайджанских учеников на Балканской олимпиаде по математике

14:05

С 8 по 13 мая в Анталье проходила 40-я Балканская олимпиада по математике. Команда из Азербайджана, представленная шестью учениками, успешно выступила на олимпиаде, завоевав в общей сложности 2 медали - серебро и бронзу, а также три мотивационные награды.

Так, Джалил Гусейнов, ученик 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования, завоевал серебряную медаль, а Фидан Гараева, ученица 11-го класса того же лицея, - бронзовую медаль.

Мотивационным сертификатом олимпиады награждены учащиеся 10-х классов лицея с физико-математическим и информационным уклоном Саид Бакиров, Омар Гадимли и учащийся 10-го класса лицея турецкого фонда «Даянат» Тельман Мамедов.