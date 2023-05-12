Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:01

Недавняя встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по проблеме повышения потолка госдолга завершилась без существенных результатов. Таким образом, американская демократия, разделившая исполнительную и законодательную власти в стране между Демократической и Республиканской партиями, угрожает сегодня финансовым коллапсом не только Соединенным Штатам, но и миру в целом. После завершения переговоров Байден решительно выступил против идеи дефолта.

«Я ясно дал понять во время нашей встречи, что дефолт — это не вариант, - заявил президент США. - Повторяю это снова и снова. Америка - не нация бездельников. Мы оплачиваем наши счета, и предотвратить дефолт — это основная обязанность Конгресса». Байден выразил согласие с позицией лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, уверившего президента, что дефолта в США не будет. По словам Байдена, Соединенные Штаты ни разу не объявляли дефолт по своим долгам и никогда этого не сделают. В свою очередь, главный оппонент президента США, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти посетовал на то, что в ходе обсуждений с Джо Байденом он не услышал ничего нового в переговорных позициях по лимиту долга. По словам Маккарти, все участники встречи лишь подтвердили позиции, на которых настаивали до переговоров. По словам Маккарти, он так и не получил от Байдена ответ на вопрос, в каких статьях бюджета можно найти возможности для экономии. Следует отметить, что Кевин Маккарти уже давно указывает на странное поведение президента, который наотрез отказывается обсуждать проблему государственного долга страны. Эта странность, по мнению спикера Палаты представителей, выражается в том, что раньше Байден неизменно критиковал республиканцев за их отказ от переговоров. Но когда контролируемая Республиканской партий Палата представителей Конгресса приняла законопроект о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов, контролируемый демократами Сенат оставил его без внимания и не захотел обсуждать.

По мере того, как шло время, несогласованность потолка госдолга все больше и реальнее грозила стране дефолтом. Поняв это, Джо Байден все-таки согласился провести с лидерами Конгресса переговоры на тему повышения потолка госдолга, которые, как и ожидалось, ничего не дали: демократы не отказались от требования заставить Конгресс предпринять шаги, чтобы избежать дефолта, без каких-либо условий, как это делалось уже трижды при администрации Трампа. А республиканцы – от согласия повысить потолок госдолга, но только в обмен на сокращение расходов. Дошло до того, что Кевин Маккарти уже открыто допустил возможность объявления дефолта в стране. Байден же, комментируя слова спикера Конгресса, заявил, что потенциальный дефолт по федеральному долгу США будет иметь катастрофические последствия. И выразил уверенность в том, что эта идея настолько «нежизнеспособна», что просто не пройдет голосование в Конгрессе. Впрочем, похоже, что далеко не все демократы разделяют уверенность своего лидера. Во всяком случае, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что если Конгресс все-таки не поднимет потолок госдолга, то президенту придется принимать меры. Судя по всему, Йеллен имеет в виду ситуацию, при которой Байден может воспользоваться 14-й поправкой к Конституции США, которая позволяет президенту избежать дефолта в обход позиции высшего законодательного органа, но это может привести Соединенные Штаты к политическому кризису.

В то же время, если Конгресс не поднимет планку, то Байден, по существу, окажется загнанным в угол – у федерального правительства не будет денег для выполнения своих обязательств и, как следствие, начнется финансовый и экономический хаос, который охватит весь мир. Понять позицию республиканцев легко – кто же хочет увеличивать и без того астрономический госдолг, копившийся десятилетиями? Но как тогда быть правительству США, вынужденному увеличивать военные расходы, чтобы помогать Украине в ее противостоянии российской вооруженной экспансии? Сокращать социальные расходы или сворачивать глобальные проекты, многие из которых направлены на дальнейшее усиление геополитической роли Вашингтона как военной и экономической державы №1? Казалось бы, как ни крути, а сокращать расходы у Белого дома все равно не получится, а значит, потолок госдолга всеми правдами и неправдами, но поднять придется. Однако, как показывают события, сегодня и это уже не факт. Проблема госдолга разделила, примерно, поровну не только руководящие структуры США, но и население страны. Как показывают результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal, практически половина американцев выступает против решения властей США поднять потолок долга, чтобы предотвратить дефолт. Трое из четверых сторонников Республиканской партии не одобряют эту меру, при этом 74 процента демократов, наоборот, поддерживают ее. Данный опрос проводился в течение недели среди полутора тысяч американцев, его статистическая погрешность составляет 2,5 процента. И вот тут пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ошарашила всех заявлением о том, что, оказывается, президент Джо Байден ведет с Конгрессом переговоры не о повышении потолка госдолга, а… по бюджету. По словам пресс-секретаря, Байден представил на переговорах бюджет, предполагающий сокращение расходов, но одновременно и «инвестирование в Америку».