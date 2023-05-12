Эрдоган уверен...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 13 мая, выразил уверенность в своей победе на выборах президента страны в первом туре.

«Мы сделаем все, что потребуется, и завершим это в первом раунде. Давайте добьемся этого завтра на избирательных участках», - сказал турецкий лидер.

По словам главы государства, результаты голосования «станут ответом Байдену», который несколько лет назад выражал поддержку в адрес нынешнего соперника Эрдогана Кемаля Кылычдароглу.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата, основная борьба за высший государственный пост развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. Кандидат политического альянса «Ата» Синан Оган, по прогнозам социологов, наберет не более 4% голосов. Для победы надо набрать более 50% голосов.