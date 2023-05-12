Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:15

Как сообщал ранее haqqin.az, Верховный суд Пакистана в лице главного судьи Умара Ата Бандиала признал арест Имрана Хана незаконным. Мотивируя свое решение, главный судья Пакистана заявил: «Какое достоинство остается у суда, если в его помещение вошло 90 человек? Как можно арестовать человека в помещении суда?». Однако отклонил заявление экс-премьера о том, что в момент задержания Имрана Хана несколько раз ударили дубинками, меланхолично заметив, что другим от полиции достается сильнее.

Что является, безусловно, мудрым и своевременным шагом, поскольку еще несколько дней общепакистанских протестов, вызванных арестом экс-премьера и лидера самой популярной на сегодняшний день партии, – и вполне могла начать литься кровь. Которую пролить-то непросто, но еще сложнее это остановить. Однако, не все с этим согласны. Военные пока решение суда не комментируют, сохраняя многозначительное молчание, а вот правительство во главе с премьер-министром Шехбазом Шарифом вердикт, вынесенный Умаром Ата Бандиалом уже резко осудило. И не скрывает своих намерений устроить второй акт с арестом Хана. «Мы снова арестуем его. Если завтра он получит залог от Верховного суда, мы дождемся отмены залога и снова арестуем его», — заявил министр внутренних дел Пакистана Рана Санаулла. Кроме того, премьер Шариф продолжил угрожать протестующим: «Предупреждаю этих террористических и антигосударственных элементов, что они будут иметь дело с железной рукой закона. Защита Родины и ее идеологии дороже их жизней».

И чтобы подтвердить серьезность своих намерений, правительство 11 мая отдало распоряжение об аресте пяти наиболее видных сторонников экс-премьера: пресс-секретаря его партии Фавада Чаудхри, двух лидеров этой партии Мухаммада Хана и Эджаза Чаудхри, экс-министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши и экс-министра финансов страны Асада Умара. А Пакистан тем временем только начал возвращаться к спокойной жизни и подсчитывать убытки от протестов. Достаточно сказать, что всего за пару дней пакистанская рупия серьезно подешевела, опустившись до курса 298,93 за один доллар. Столь же неблагополучно обстоят дела и с другими экономическими показателями. Общая инфляция в апреле достигла рекордного уровня в 36,4 процента. Экспорт снизился за апрель на 26,6 % в годовом исчислении. Еще и Всемирный банк пересмотрел ожидаемые темпы роста Пакистана с 2 процентов до всего лишь 0,4 процента. Кратко, но исчерпывающе сегодняшнюю ситуацию описывает Эхсан Малик, генеральный директор Пакистанского делового совета: «МВФ - Международный валютный фонд не доверяет ни нынешнему, ни предыдущему правительству. Наши традиционно дружественные страны стесняются оказывать помощь, поскольку Исламабад не выполнил все условия помощи МВФ. Политики не доверяют друг другу. Правительство находится в ссоре с судебной властью. А ИТ-специалисты и инженеры уезжают из Пакистана в поисках возможностей за границей».