Аккредитованным в Азербайджане военным атташе рассказали о боях на границе фото; видео
В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана состоялся брифинг для аккредитованных в стране иностранных военных атташе и представителей международных организаций, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.
Выступивший на брифинге начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов подробно проинформировал военных представителей зарубежных стран о намеренной провокации армянской стороны, в ходе которой, начиная с вечера 10 мая, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района вели интенсивный обстрел из различных видов стрелкового оружия позиций азербайджанской армии.
«11 и 12 мая противник в целях расширения провокаций и еще большего обострения обстановки подверг обстрелу позиции азербайджанской армии, используя крупнокалиберные орудия, минометы, гаубицы «Д-30». Также армянские вооруженные силы с различных направлений применили ударные БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.
Иностранным представителям представили видеозаписи провокаций ВС Армении, продемонстрировали остатки БПЛА.