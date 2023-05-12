НЛО прилетел из Беларуси в Польшу

В Польше зафиксировали воздушный объект, предварительно аэростат наблюдения, который прилетел из Беларуси. Об этом сообщает польское Минобороны в Твиттере.

«В Центре воздушных операций отметили появление в воздушном пространстве Польши объекта, прилетевшего со стороны Беларуси. …Вероятно, это аэростат наблюдения. Радиолокационный контакт был потерян под Рыпиным», – пишет ведомство.

Для поисков объекта командующий оперативным штабом поручил задействовать войска территориальной обороны, добавили в Министерстве национальной обороны Польши.

Информацией о неизвестном летающем объекте также поделились в пожарной страже, где подтвердили, что он пропал с радаров близ Рыпина, отметив, что все произошло ночью.