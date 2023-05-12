В Габале прощаются с погибшим на границе Мухаммедом Гараевым
Тело погибшего накануне в результате провокации Вооруженных сил Армении военнослужащего азербайджанской армии Мухаммеда Гараева доставили в Габалинский район и передали его семье.
В церемонии прощания, помимо членов семьи и близких погибшего, принимают участие руководители и представители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, управлений и организаций, общественность Габалинского района, передает Report.
Отмечается, что 22-летний Мухаммед Гараев был единственным сыном в семье. Он погиб за 49 дней до окончания срока военной службы.