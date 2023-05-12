Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:50

На фоне военных провокаций Еревана и продолжающейся уже три дня артиллерийской дуэли на границе, лидеры Азербайджана и Армении встретятся 14 мая в Брюсселе для переговоров по мирному соглашению при участии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля. Общеизвестно, что перезапускаемый в Брюсселе армяно-азербайджанский мирный диалог, бездействовавший с осени прошлого года, является логическим продолжением вашингтонского формата.

Следует отметить, что оптимизм госсекретаря США Энтони Блинкена, по словам которого четыре дня переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне продемонстрировали «значительный прогресс», был, по существу, сведен на нет серией ожесточенных столкновений на армяно-азербайджанской границе. В результате, даже европейские дипломаты, организовавшие переговоры в Брюсселе, признают, что не надеются на сколько-нибудь существенные результаты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетает в Брюссель уже сегодня. Сегодня же вечером, по информации армянской службы «Радио Свобода», с ним встретится глава Совета ЕС Шарль Мишель. А на завтрашнее утро запланирована отдельная беседа Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Что же касается трехсторонней встречи, то она начнется во второй половине дня. Отмечая несомненную важность предстоящего раунда переговоров, большинство дипломатов, аккредитованных в бельгийской столице, признаются, что ждать от них особого прогресса не следует. «Думаю, мы должны быть скромными в наших ожиданиях относительно того, что в воскресенье вечером может быть подписан всеобъемлющий мирный документ, - сказал на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат. - Для этого потребуется еще много времени и работы». При этом еврочиновник подчеркнул, что диалог в Брюсселе — это хорошая возможность понять, чего достигли стороны и что можно сделать для активизации переговоров. На вопрос, можно ли вести переговоры, когда стороны вновь взялись за оружие, дипломат ответил, что нарушения режима прекращения огня в очередной раз доказывают важность формата, в рамках которого конфликтующие стороны могут обсуждать все аспекты урегулирования отношений. Сразу несколько высокопоставленных чиновников Евросоюза сообщили журналистам, что стороны уже согласились встречаться в брюссельском формате «столько, сколько потребуется». В штаб-квартире ЕС это признание расценили, как «ощутимый прогресс», поскольку полгода назад переговоры в бельгийской столице фактически зашли в тупик.

Необходимо напомнить, что 19 мая, после переговоров в Брюсселе, министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Москве. Расценивать этот факт, как полноценное возвращение России в процесс мирного урегулирования на Южном Кавказе, еще рано. Скорее всего, предстоящая в Москве встреча руководителей МИД Армении и Азербайджана рассчитана только на то, чтобы «успокоить» Россию, не скрывающую раздражения посредническими инициативами Запада. С другой стороны, Кремль, по словам официальных российских представителей, считает, что «единственной реальной основой» для урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией являются трехсторонние договоренности, достигнутые при участии России. Другими словами, Москва не признает договоренности, достигнутые при посредничестве Запада, и готова всеми силами воспрепятствовать их реализации. К примеру, глава пресс-службы МИД России Мария Захарова скептически отнеслась к заявлению Энтони Блинкена относительно итогов вашингтонских переговоров, подчеркнув, что оно «противоречит» заявлениям из Еревана и Баку. Когда журналисты напомнили пресс-секретарю Госдепартамента США Веданту Пателю о реакции Захаровой, тот ответил, что «не тратил много времени» на размышления о том, что именно сказала его российская коллега. «Могу лишь сказать, поскольку это касается очень важного вопроса мира между Арменией и Азербайджаном, чем США будут продолжать активно заниматься, - подчеркнул, в частности, пресс-секретарь Госдепартамента. - Мы верим, что есть путь для продвижения и считаем, что переговоры в Вашингтоне были плодотворными и заложили основу для продолжения армяно-азербайджанского диалога».