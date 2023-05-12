Мирные переговоры на фоне артиллерийской дуэли в Карабахе: чего ждать от брюссельской встречи? о развитии ситуации

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

На фоне военных провокаций Еревана и продолжающейся уже три дня артиллерийской дуэли на границе, лидеры Азербайджана и Армении встретятся 14 мая в Брюсселе для переговоров по мирному соглашению при участии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля.

Общеизвестно, что перезапускаемый в Брюсселе армяно-азербайджанский мирный диалог, бездействовавший с осени прошлого года, является логическим продолжением вашингтонского формата.

Трехсторонняя встреча начнется завтра во второй половине дня

Следует отметить, что оптимизм госсекретаря США Энтони Блинкена, по словам которого четыре дня переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне продемонстрировали «значительный прогресс», был, по существу, сведен на нет серией ожесточенных столкновений на армяно-азербайджанской границе. В результате, даже европейские дипломаты, организовавшие переговоры в Брюсселе, признают, что не надеются на сколько-нибудь существенные результаты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетает в Брюссель уже сегодня. Сегодня же вечером, по информации армянской службы «Радио Свобода», с ним встретится глава Совета ЕС Шарль Мишель. А на завтрашнее утро запланирована отдельная беседа Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Что же касается трехсторонней встречи, то она начнется во второй половине дня.

Отмечая несомненную важность предстоящего раунда переговоров, большинство дипломатов, аккредитованных в бельгийской столице, признаются, что ждать от них особого прогресса не следует.

«Думаю, мы должны быть скромными в наших ожиданиях относительно того, что в воскресенье вечером может быть подписан всеобъемлющий мирный документ, - сказал на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат. - Для этого потребуется еще много времени и работы».

При этом еврочиновник подчеркнул, что диалог в Брюсселе — это хорошая возможность понять, чего достигли стороны и что можно сделать для активизации переговоров.

На вопрос, можно ли вести переговоры, когда стороны вновь взялись за оружие, дипломат ответил, что нарушения режима прекращения огня в очередной раз доказывают важность формата, в рамках которого конфликтующие стороны могут обсуждать все аспекты урегулирования отношений.

Сразу несколько высокопоставленных чиновников Евросоюза сообщили журналистам, что стороны уже согласились встречаться в брюссельском формате «столько, сколько потребуется». В штаб-квартире ЕС это признание расценили, как «ощутимый прогресс», поскольку полгода назад переговоры в бельгийской столице фактически зашли в тупик.

Байрамов и Мирзоян едут в Москву, чтобы успокоить Кремль?

Необходимо напомнить, что 19 мая, после переговоров в Брюсселе, министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Москве. Расценивать этот факт, как полноценное возвращение России в процесс мирного урегулирования на Южном Кавказе, еще рано. Скорее всего, предстоящая в Москве встреча руководителей МИД Армении и Азербайджана рассчитана только на то, чтобы «успокоить» Россию, не скрывающую раздражения посредническими инициативами Запада. 

С другой стороны, Кремль, по словам официальных российских представителей, считает, что «единственной реальной основой» для урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией являются трехсторонние договоренности, достигнутые при участии России. Другими словами, Москва не признает договоренности, достигнутые при посредничестве Запада, и готова всеми силами воспрепятствовать их реализации.

К примеру, глава пресс-службы МИД России Мария Захарова скептически отнеслась к заявлению Энтони Блинкена относительно итогов вашингтонских переговоров, подчеркнув, что оно «противоречит» заявлениям из Еревана и Баку.

Когда журналисты напомнили пресс-секретарю Госдепартамента США Веданту Пателю о реакции Захаровой, тот ответил, что «не тратил много времени» на размышления о том, что именно сказала его российская коллега.

«Могу лишь сказать, поскольку это касается очень важного вопроса мира между Арменией и Азербайджаном, чем США будут продолжать активно заниматься, - подчеркнул, в частности, пресс-секретарь Госдепартамента. - Мы верим, что есть путь для продвижения и считаем, что переговоры в Вашингтоне были плодотворными и заложили основу для продолжения армяно-азербайджанского диалога».

О каких же успехах говорит Ведант Патель?

Таким образом, похоже, создается своего рода тупиковая ситуация – стоит только сторонам достигнуть при посредничестве Запада сколько-нибудь заметного прогресса, как сразу происходят события, которые «сбрасывают» любые позитивные результаты. Вследствие чего складывается ощущение, что мирные инициативы Запада обречены на провал, и у сторон нет иного выхода, кроме как вернуться за стол переговоров, но уже под патронажем России и никого более.

Единственным выходом из этого тупика является скорейшее подписание Арменией мирного соглашения на условиях Азербайджана.

Напомним, что накануне именно эту мысль озвучил и Жирайр Липаритян, экс-советник первого президента Армении.