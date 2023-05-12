«Расплата с прошлым»: Индия потребует от Британии знаменитый алмаз и еще много чего

Индия проведет дипломатическую кампанию по возвращению из Великобритании тысяч драгоценностей, в том числе одного из самых крупных и известных алмазов Кохинур, находящегося в короне королевы Елизаветы II, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Бриллиант Кохинур (105,6 карата) занимал центральное место Павлиньего трона Великих Моголов, в XVIII веке его забрал иранский правитель Надир шах, вторгнувшийся в Индию, а в середине XIX века его подарили королеве Виктории. Сейчас алмаз выставлен в лондонском Тауэре, о своем праве на получение алмаза заявляли, помимо индийских, власти Ирана, Афганистана и Пакистана.

Британское правительство настаивает, что получило бриллиант законным образом, в соответствии с Лахорским договором 1849 года, заключенным после завоевания Пенджаба.

Правительство и МИД республики займутся возвращением вывезенных из страны ценностей, один из источников газеты назвал планы «расплатой с прошлым», имея в виду колониальный период. Собеседники издания оценили утрату Индией этих артефактов как воровство в условиях «колониального принуждения».

Посольство Индии в Лондоне в этом году начнет обращаться в учреждения, где хранятся драгоценности индийского происхождения. Процесс «исходит из верхушки» индийского правительства и стал одним из приоритетов премьера Нарендры Моди.

The Telegraph отмечает, что это может поставить британского премьера Риши Сунака в сложное дипломатическое положение. Для возвращения ценностей необходимы законодательные изменения или королевское решение, Моди к тому же прежде называл Сунака «живым мостом» между двумя народами, имея в виду пенджабское происхождение и индуистское вероисповедание главы правительства Великобритании.