Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Положение о Министерстве культуры Азербайджанской Республики», утвержденное указом президента Азербайджанской Республики от 6 июня 2018 года за №119.

Согласно указу, у министра культуры будет четыре заместителя, в то же время упразднена должность первого заместителя министра культуры.