Москва: Украина ударила по Луганску ракетами Storm Shadow

Как передают российские агентства, о том, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow с украинских самолетов, в субботу заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Министерство обороны России заявило, что вчерашний удар по Луганску украинская армия нанесла недавно переданными ей Британией крылатыми ракетами Storm Shadow.

Конашенко добавил, что ракеты выпустил самолет Су-24, а прикрывал его МиГ-29, и оба они будто бы были сбиты российскими истребителями - хотя в пятницу никаких сообщений ни с российской, ни с украинской стороны о сбитии двух самолетов не было.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что ракетный удар был нанесен по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам». Подчеркивается, что удары Storm Shadow нанесены «вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам».

При этом представитель Минобороны Игорь Конашенков в своем ежедневном брифинге не упомянул инциденты в Брянской области.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Дальность полета экспортной версии ракет — более 250 км.