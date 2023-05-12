Спецслужбы Турции не дремлют: нейтрализован один из главарей PKK

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Талль-Хамис на севере Сирии нейтрализован один из главарей YPG (сирийское крыло террористической Рабочей партии Курдистана - PKK) Хайдар Демирель.

Anadolu со ссылкой на источники в силовых структурах в Анкаре сообщает, что Демирель (позывной «Багер Тюрк») руководил деятельностью преступной организации в так называемой провинции Аль-Холь. Удар по террористу был нанесен в момент, когда он обучал новую группу боевиков YPG/PKK.

Спецслужбы Турции вели слежку за «Багер Тюрком» с 2020 года, когда тот «курировал» деятельность PKK в сирийской провинции Хасеке.

В 1997-2000 годах Демирель участвовал в террористической деятельности в южной турецкой провинции Хатай. В эти же годы организовал атаки на жандармерию в районах Хасса и Дортйол. В 2010 году принял участие в организации терактов в районе Шемдинли турецкой провинции Хаккари.

Примкнул к PKK в 1993 году. В 1993-1994 годах обучался у главаря организации Абдуллы Оджалана. Участвовал в организации террористических атак. В 2000 году «курировал» деятельность террористов в районе Кандиль на севере Ирака, в 2013 году - в иракском районе Зап, в 2014 году перебрался в Сирию.