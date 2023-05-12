Несправедливость к азербайджанскому боксеру на чемпионате мира
Азербайджанский боксер Мухаммед Абдуллаев столкнулся с несправедливостью судей на проходящем в столице Узбекистана Ташкенте чемпионате мира.
Абдуллаев, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, потерпел поражение в полуфинальном бою против кубинца Фернандо Лопеса Арзола.
Несмотря на уверенное боксирование Абдуллаева, на то, что он отправил своего соперника в нокдаун в третьем раунде, судьи отдали победу кубинцу, тем самым лишив представителя Азербайджана попадания в финал.
Завершил чемпионат мира Абдуллаев с бронзовой медалью.