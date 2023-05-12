Несправедливость к азербайджанскому боксеру на чемпионате мира

Азербайджанский боксер Мухаммед Абдуллаев столкнулся с несправедливостью судей на проходящем в столице Узбекистана Ташкенте чемпионате мира.

Абдуллаев, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, потерпел поражение в полуфинальном бою против кубинца Фернандо Лопеса Арзола.

Несмотря на уверенное боксирование Абдуллаева, на то, что он отправил своего соперника в нокдаун в третьем раунде, судьи отдали победу кубинцу, тем самым лишив представителя Азербайджана попадания в финал.

Завершил чемпионат мира Абдуллаев с бронзовой медалью.