Сколько вертолетов и самолетов упало в России?

В СМИ и соцсетях распространяются сообщения, что в субботу в Брянской области РФ упали два вертолета Ми-8 и два боевых самолета - Су-34 и Су-25.

Свидетельства есть лишь о падении двух летательных аппаратов: вертолета Ми-8 в городе Клинцы и самолета Су-34 недалеко от украинской границы. Падение вертолета в Клинцах подтвердили и власти области.

Telegram-канал Baza заявляет о падении в Брянской области второго вертолета Ми-8. Сообщается, что он упал около деревни Волкустичи Унечского района. Место падения оцеплено. Поскольку вертолет «может быть заминирован», на место крушения едут взрывотехники.

Несколько «военкорских» Z-каналов сообщили о том, что потеряны четыре боевые машины: два вертолета и два самолета, Су-34 и Су-35. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писал о том, что техника возвращалась с задания и попала под точечные удары. Также есть неподтвержденные сведения о падении Су-25.