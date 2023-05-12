На 70-й минуте грубую ошибку допустил голкипер «Бешикташа», и Давит Волков отправил мяч в пустые ворота. 3:3!

*** 19:23

На 61-й минуте судья назначил пенальти уже в ворота «Сабаха».

63-я минута. Дженк Тосун реализовал 11-метровый. 3:2 в пользу «Бешикташа».

*** 19:05

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался второй тайм благотворительного матча между "Сабахом" и "Бешикташем". Счет - 2:2.

Шенол Гюнеш в перерыве произвел сразу пять замен.

*** 18:48

После первого тайма счет 2:2.

*** 18:46

На 40-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Бешикташа».

Но Джой-Лэнс Миккелс не реализовал 11-метровый.

А на 44-й минуте «Бешикташ» сравнял счет. Вновь забил Умут Мераш. 2:2.

*** 18:26

На 24-й минуте «Бешикташ» отыграл один мяч. Автором эффектного гола стал Умут Мераш.

2:1.

*** 18:06

На 3-й минуте Алексей Кащук выводит «Сабах» вперед!

1:0!

И почти тут же "Сабах" забивает второй гол. Вновь Кащук!

5-я минута, а счет уже 2:0!

*** 18:01

Матч начался.

*** 17:57

Стартовые составы команд.

«Сабах»: Юсиф Иманов, Йон Ирасабаль, Абдулайе Ба, Амин Сейдиев, Боян Летич, Эльвин Джамалов, Кристиан, Алексей Исаев, Алексей Кащук, Джой-Лэнс Миккелс, Эммануэль Апе.

«Бешикташ»: Мерт Гюнок, Валентин Розье, Неджип Уйсал, Умут Мераш, Беркай Вардар, Керем Кесгин, Александру Максим, Онур Булут, Джексон Мулека, Семих Кылыджсой.

Судит игру азербайджанская бригада арбитров во главе с Туралом Гурбановым.

*** 17:44

Сегодня в 18:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится благотворительный матч между азербайджанским футбольным клубом «Сабах» и турецким «Бешикташем».