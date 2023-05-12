«Сабах» забил третий мяч в ворота «Бешикташа» обновлено 19:31
На 70-й минуте грубую ошибку допустил голкипер «Бешикташа», и Давит Волков отправил мяч в пустые ворота. 3:3!
*** 19:23
На 61-й минуте судья назначил пенальти уже в ворота «Сабаха».
63-я минута. Дженк Тосун реализовал 11-метровый. 3:2 в пользу «Бешикташа».
*** 19:05
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался второй тайм благотворительного матча между "Сабахом" и "Бешикташем". Счет - 2:2.
Шенол Гюнеш в перерыве произвел сразу пять замен.
*** 18:48
После первого тайма счет 2:2.
*** 18:46
На 40-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Бешикташа».
Но Джой-Лэнс Миккелс не реализовал 11-метровый.
А на 44-й минуте «Бешикташ» сравнял счет. Вновь забил Умут Мераш. 2:2.
*** 18:26
На 24-й минуте «Бешикташ» отыграл один мяч. Автором эффектного гола стал Умут Мераш.
2:1.
*** 18:06
На 3-й минуте Алексей Кащук выводит «Сабах» вперед!
1:0!
И почти тут же "Сабах" забивает второй гол. Вновь Кащук!
5-я минута, а счет уже 2:0!
*** 18:01
Матч начался.
*** 17:57
Стартовые составы команд.
«Сабах»: Юсиф Иманов, Йон Ирасабаль, Абдулайе Ба, Амин Сейдиев, Боян Летич, Эльвин Джамалов, Кристиан, Алексей Исаев, Алексей Кащук, Джой-Лэнс Миккелс, Эммануэль Апе.
«Бешикташ»: Мерт Гюнок, Валентин Розье, Неджип Уйсал, Умут Мераш, Беркай Вардар, Керем Кесгин, Александру Максим, Онур Булут, Джексон Мулека, Семих Кылыджсой.
Судит игру азербайджанская бригада арбитров во главе с Туралом Гурбановым.
*** 17:44
Сегодня в 18:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится благотворительный матч между азербайджанским футбольным клубом «Сабах» и турецким «Бешикташем».
Все собранные средства пойдут на помощь жертвам землетрясения в Турции.
Ранее подобный матч провели «Карабах» и «Галатасарай». Игра состоялась на Бакинском олимпийском стадионе 26 марта. Со счетом 2:1 победила стамбульская команда.